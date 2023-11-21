Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуває в Україні з офіційним візитом. Володимир Зеленський зустрівся з ним і відзначив важливість приїзду політика до Києва, особливо враховуючи, що візит відбувається в 10-ту річницю початку Революції Гідності.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.

Це історично важливий день для України та Європи. Дякую, що ви з нами в цей день, - наголосив президент.

Німеччина активно надає вагому оборонну підтримку Україні, в тому числі шляхом прийняття рішення про виділення додаткового пакета допомоги на 1,3 мільярда євро. Президент висловив подяку за активну роль країни у протистоянні та високо оцінив внесок канцлера Олафа Шольца в мобілізацію міжнародної підтримки та посилення захисту українського неба перед настанням зими.

Під час зустрічі обговорено наступні питання:

Пріоритетні потреби українських захисників, зокрема, щодо захисту альтернативного "зернового коридору" в Чорному морі.

Плани зміцнення обороноздатності України з підтримкою ФРН, зокрема, щодо передачі засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Перспективи співпраці у сфері оборонних індустрій та можливості розпочати спільне виробництво окремих видів озброєння.

Також відзначена важливість нещодавніх переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України. Зеленський і Пісторіус поділилися своїм баченням майбутніх заходів у рамках двостороннього політичного діалогу.

Нагадаємо, Україні важливо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу до Євросоюзу. При цьому заяви про блокування Угорщиною цього процесу не можна назвати глобальною проблемою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.