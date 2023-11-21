Українські водії та перевізники закінчили мирну акцію протесту біля пункту пропуску Краковець-Корчова. Так учасники заходу намагалися привернути увагу цивілізованого світу до блокування українських кордонів.

Про це повідомляє кореспондентка "Подробиць" Христина Гашенко.

Цілий день учасники заходу були припарковані на узбіччях дороги. Проїзд біля пункту пропуску - фінал сьогоднішньої попереджувальної акції.

Раніше ми повідомляли, що українські водії виживають на заблокованому польському кордоні без доступу до води та їжі. Один із водіїв, Олександр Буглак, який перевозить продукти харчування, розповів про складну ситуацію, яка склалася на кордоні.

Вже 12 днів вони стоять у черзі, рухаючись дуже повільно – вдень всього лише на 1 км. Польські перевізники вимагають повернення дозвільної системи, а українські водії не можуть долучитися до діалогу через велику відстань та обмеження поліції.

Блокування кордону стало великим ударом для української економіки, оскільки заблоковані вантажівки, особливо з боку польського кордону, обмежують експорт товарів.

Насправді, українські водії, які виявились у блокаді польських перевізників, демонструють свій дух і вирішили готувати чебуреки поблизу пропускного пункту Корчова-Краківець.