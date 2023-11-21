В Одеській області захисники України збили рідкісний дрон окупантів [ Редагувати ]
21 листопада захисники України успішно ліквідували рідкісний розвідувальний дрон російської федерації. Безпілотний літальний апарат Mohajer-6, який був придбаний москвою у Ірану, був збитий в Одеській області. Важливо відзначити, що цей безпілотник був спрямований над морськими територіями.
"21 листопада 2023 року, в Одеській області, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Безпілотний літальний апарат (БПЛА) Mohajer-6 призначений для виконання ударів і проведення розвідки. Він може перевозити чотири керовані ракети та обладнання вагою до 100 кг.
Дрон має дальність польоту до 200 км, може працювати до 12 годин і досягати максимальної висоти роботи 5,4 км. За звітами ЗМІ, приблизно рік тому росія придбала в Ірані до 30 таких дронів.
Інформація про цю покупку була оприлюднена американськими ЗМІ в початку вересня 2022 року. Також в той самий місяць стало відомо про збиття першого безпілотника Mohajer-6 на півдні України.
Нагадаємо, російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.
по темі
Відповідний військовий підрозділ вже формують на Харківщині. Бо протиповітряну оборону область ворог випробовує там чи не щодня
Іран офіційно представив новий реактивний дрон-какмікадзе Shahed-238. Цей безпілотник є реактивною модифікацією сумновідомого Shahed-136, і представлений у трьох версіях з різними системами наведення
В Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.
Правоохоронці заарештували підприємця, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса"
Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери