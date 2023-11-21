21 листопада захисники України успішно ліквідували рідкісний розвідувальний дрон російської федерації. Безпілотний літальний апарат Mohajer-6, який був придбаний москвою у Ірану, був збитий в Одеській області. Важливо відзначити, що цей безпілотник був спрямований над морськими територіями.

"21 листопада 2023 року, в Одеській області, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) Mohajer-6 призначений для виконання ударів і проведення розвідки. Він може перевозити чотири керовані ракети та обладнання вагою до 100 кг.

Дрон має дальність польоту до 200 км, може працювати до 12 годин і досягати максимальної висоти роботи 5,4 км. За звітами ЗМІ, приблизно рік тому росія придбала в Ірані до 30 таких дронів.

Інформація про цю покупку була оприлюднена американськими ЗМІ в початку вересня 2022 року. Також в той самий місяць стало відомо про збиття першого безпілотника Mohajer-6 на півдні України.

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.