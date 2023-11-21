російська федерація та білорусь використали своє право вето на затвердження Естонії як наступної голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2024 році.

Про це повідомляє ERR.

Як заявила офіційний представник МЗС Естонії Бретті Сарапуу, вето було накладено на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні.

Оскільки Естонія також є єдиним кандидатом від країн Євросоюзу, ми обов'язково обговоримо це з іншими країнами ЄС, - сказала вона.

Згідно з її словами, наступного тижня у столиці Північної Македонії, яка на даний момент є головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. На цьому зібранні планується знову підняти це питання.

Нагадаємо, Європейський парламент прийняв рішення про відкриття свого офісу у Києві, що сприятиме зміцненню підтримки України.