росія та білорусь наклали вето на обрання Естонії головою ОБСЄ [ Редагувати ]
російська федерація та білорусь використали своє право вето на затвердження Естонії як наступної голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2024 році.
Про це повідомляє ERR.
Як заявила офіційний представник МЗС Естонії Бретті Сарапуу, вето було накладено на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні.
Оскільки Естонія також є єдиним кандидатом від країн Євросоюзу, ми обов'язково обговоримо це з іншими країнами ЄС, - сказала вона.
Згідно з її словами, наступного тижня у столиці Північної Македонії, яка на даний момент є головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. На цьому зібранні планується знову підняти це питання.
Нагадаємо, Європейський парламент прийняв рішення про відкриття свого офісу у Києві, що сприятиме зміцненню підтримки України.
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