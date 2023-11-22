Сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями [ Редагувати ]
Українська протиповітряна оборона в ніч на середу, 22 листопада, збила 4 безпілотники типу "шахед" над Київською та Житомирською областями.
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури", - написав Наєв.
За його даними, на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати типу ''Shahed''. На Сумському напрямку бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога.
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