Ракетний удар по Селидовому: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
"Селидове. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів зросла до двох", - йдеться у заяві відомства.
Під завалами ще може бути одна людина, і на місці ведуться аварійно-рятувальні роботи.
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