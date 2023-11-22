У Маріуполі зранку пролунали вибухи [ Редагувати ]
Потужні вибухи у Маріуполі пролунали зранку у середу, 22 листопада. Причини їх поки невідомі.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Маріуполь. Східний. Гучно. Деталі з'ясовуємо", - написав він.
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