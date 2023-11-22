Окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі [ Редагувати ]
Російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги з дрону. На щастя, медики не постраждали.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Росіяни вдарили з безпілотника по автівці "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.
"Дивом медики не постраждали", - додали в адміністрації.
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