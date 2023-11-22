Ми можемо зупинити війну, але ціною будуть Крим і Донбас - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення конфлікту з росією Україна змушена буде пожертвувати окупованими територіями, а саме Донбасом і Кримом.
Він сказав про це під час інтерв'ю для каналу Fox News.
Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану", - заявив Зеленський.
Також він висловив готовність до зустрічі з Дональдом Трампом та вивчення його мирного плану стосовно ситуації в Україні.
Давайте поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які кроки в його "формулі миру". Я готовий [з ним зустрітися]. Звичайно, якщо у нього є чіткий мирний план, він може поділитися ним зі мною, - підкреслив Зеленський.
Також Зеленський сподівається на допомогу Конгресу США Україні.
Я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть з нами в боротьбі з російським тероризмом, - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння.
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