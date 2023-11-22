У середу, 22 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо підтримки Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стосовно секторальних обмежувальних заходів, спрямованих на оборонно-промисловий сектор росії та білорусі, на період 50 років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що це рішення РНБО було ухвалено 20 листопада і стосується застосування секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до росії та білорусі в оборонно-промисловій сфері. Ініціатива, позначена як №10271, отримала підтримку 304 депутатів під час голосування в парламенті.

Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років, - йдеться у публікації.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.