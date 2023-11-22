Відомий український актор, який зіграв у таких популярних серіалах, як "Нюхач-2" та "Швабра" Олександр Крижанівський пішов із життя.

Син Заслуженого артиста України Володимир розповів про цю трагедію на своїй сторінці у Facebook, повідомивши, що його життя його батька забрав інфаркт та подальші ускладнення.

Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя - Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше, - написав син Олександра Крижанівського.

Важливо відзначити, що Олександр Крижанівський, який є визнаним театральним режисером, актором та Заслуженим артистом України, протягом 25 років виконував обов'язки художнього керівника театру на Печерську.

Актор народився 13 жовтня 1957 року у Києві і набув популярності завдяки своїм ролям у відомих проєктах, таких як "Повернення Мухтара", "Нюхач-2", "Незламна", "За законами воєнного часу" та "Швабра".

Нагадаємо, на Берковецькому кладовищі в Києві відбулося освячення пам'ятника Руслані Писанці в день її народження, 17 листопада.