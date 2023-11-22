Проект закону про використання англійської мови в Україні, який був представлений президентом Володимиром Зеленським, отримав підтримку у Верховній Раді у першому читанні.

Збереження дубляжу фільмів також було затверджено в рамках цього проекту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проект під номером 9432 отримав підтримку 278 депутатів.

Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням комітету, - повідомив Железняк.

Даний проект закону регламентує особливості використання англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, а також у контексті перетину державного кордону та у таких сферах, як освіта, культура, транспорт, охорона здоров’я та інші.

Документ пропонує визначити категорії посад, для яких кандидати повинні мати володіння англійською мовою.

Особи, яким необхідно володіти англійською мовою

Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою стосуються осіб, що претендують на зайняття посад:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Вимога щодо володіння англійською мовою може бути встановлена суб'єктом призначення для кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (за винятком виборних посад), які мають виконувати обов'язки у сферах міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо підтримки Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стосовно секторальних обмежувальних заходів, спрямованих на оборонно-промисловий сектор росії та білорусі, на період 50 років.