Японські дослідники висловили припущення, що поведінка людини може мати вплив на виникнення і еволюцію нових штамів COVID-19.

Як повідомляє Newsweek, Нагойський університет Японії провів дослідження, яке вказує на можливий вплив нашої власної поведінки на цей еволюційний процес.

Вчені пояснили, що віруси еволюціонують, і ті, у кого є переваги виживання, наприклад, здатність ухилятися від імунітету, стають домінуючими штамами в генофонді. Важливим еволюційним компромісом для вірусів є вірусне навантаження.

Вірусне навантаження визначається кількістю вірусу в кожному мілілітрі рідини організму інфікованої людини. Високе вірусне навантаження означає легшу передачу вірусу іншим. Однак при занадто великому вірусному навантаженні люди можуть стати занадто хворими, щоб передавати інфекцію. Таким чином, вірус повинен знаходити оптимальний баланс, щоб ефективно передаватися, не вбиваючи свого господаря.

Вчені відзначили, що коли ми дізнаємося про своє захворювання (зазвичай після початку симптомів), багато з нас обирає самоізоляцію на певний період. Однак якщо вірус міг би уникнути виявлення, тобто не спричиняв би жодних симптомів, то господар ніколи б не знав про своє зараження, і інфекція вільно поширювалася б.

Нагадаємо, Україна зафіксувала новий підвид коронавірусу в рамках штаму Омікрон, який отримав назву "Арктур". Цей новий підвид був виявлений у Рівненській області. Про це повідомляється у Telegram голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.