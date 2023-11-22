Відома українська блогер-мільйонниця Саша Бо розповіла своїм прихильникам про щасливу подію - вже втретє вона стала матір'ю.

21 листопада на світ з'явилася її дочка, яку назвали Вірою.

Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см, - написала Бо.

Відомо, що пологи відбулись в одній з клінік Івано-Франківська. Після приходу на світ маленької дівчинки, її щаслива мати організувала для неї фотосесію та показала обличчя новонародженої своїм шанувальникам.

На фотографії маленька Віра представлена в білому боді, шкарпетках і шапочці, поруч з нею лежить іграшка у формі баранчика. Важливо відзначити, що раніше Саша Бо висловлювала страх перед тим, що народить дівчинку, бо боялася конкуренції вдома.

Зазначимо, що Саша та Платон Тарнавський перебувають у шлюбі з 2022 року, хоча разом вони вчилися в університеті, вони почали зустрічатися набагато пізніше.

Перед тим, як розпочати стосунки з Платоном, Саша вже була одружена на блогерові Ігорю Пустовіту, від якого народила двох синів. Кілька років тому пара розлучилася.

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