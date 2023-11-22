Закликав чоловіків ховатися від призову: підозру отримав блогер-ухилянт [ Редагувати ]
Служба безпеки України надала докази неправомірної діяльності блогера Мирослава Олешка, який незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення та зараз займається інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ.
За інформацією прес-центру СБУ, Олешко, підтвердивши свою придатність до військової служби та отримавши виклик до ТЦК, у серпні 2023 року виїхав за межі України, скориставшись підробленою довідкою військово-лікарської комісії.
Зазначено, що перебуваючи за кордоном, він регулярно розміщує відео та публікації, в яких дискредитує призов до військової служби у ЗСУ та закликає українців ухилятися від військової служби.
Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань"); ч. 4 ст. 358 ("використання завідомо підробленого документа"). Санкції статей передбачають до 8 років тюрми, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 15 листопада, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
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