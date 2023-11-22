22 листопада Господарський суд Києва прийняв рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство Міжнародних авіаліній України (МАУ).

Ця інформація стала відомою під час розгляду справи №910/16870/23.

Позов про визнання компанії "МАУ" банкрутом був поданий державним "Укрексімбанком" 31 жовтня. У результаті засідання було порушено провадження у справі про банкрутство МАУ, а також суд визнав грошові вимоги банку.

На даний момент арбітражною керівницею майна МАУ призначено Тетяну Носенко. Повне рішення суду планується опублікувати 23 листопада.

Нагадаємо, в енергосистемі України виявлено дефіцит електроенергії, що прогнозується протягом поточного дня, 22 листопада, зокрема у вечірні години.