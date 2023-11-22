Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який гарантує українським військовослужбовцям безкоштовний забір та збереження їхніх репродуктивних клітин.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт (№8011), запропонований Оксаною Дмітрієвою, стосується забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство. За цей законопроєкт проголосували 271 парламентар.

Згідно з цим законом, військовим Збройних сил України надається можливість здійснювати безкоштовний забір та зберігання своїх статевих клітин. Це дозволить чоловікам та жінкам, які могли б постраждати внаслідок поранення на фронті, зберегти можливість майбутнього батьківства.

Військові вже самі замислюються над своїм майбутнім. Вони кажуть, що коли буде мир, хочуть повернутися додому і мати власних дітей. Саме для цього цей законопроєкт існує. Насамперед надати захисникам і захисницям соціальні гарантії, можливість зберігати свої репродуктивні клітини коштом держави. У підтримку цього законопроєкту проголосували всі фракції, жодної жовтої кнопки, - зазначала в березні ініціаторка документа Оксана Дмитрієва.

Відповідно до розрахунків медичних закладів, вартість забору статевих клітин оцінюється приблизно в 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок. Проведення необхідних медичних обстежень перед процедурою взяття клітин у здорових громадян може бути виконано під час проходження військово-лікарської комісії.

Кріоконсервація - це метод замороження, при якому біоматеріал поглиблюється у рідкий азот при дуже низькій температурі. Цей метод застосовується для консервації яйцеклітин, сперматозоїдів та ембріонів, і вони можуть зберігатися тривалий час. Існує відомий випадок, коли дитина народилася після 27 років зберігання ембріонів у рідкому азоті за температури мінус 196 градусів.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо підтримки Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стосовно секторальних обмежувальних заходів, спрямованих на оборонно-промисловий сектор росії та білорусі, на період 50 років.