Європейський союз надав нову порцію макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро.

Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зараз наша підтримка України досягла 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року, - зазначила вона.

За її словами, фінансова підтримка від Європи сприяла економічній стабільності та здатності надавати державні послуги Україні з самого початку великої війни.

Це вже восьмий етап надходження коштів у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках обширної програми макрофінансової допомоги Європейського союзу (МФД).

Як і попередні транші, ці кошти призначено для фінансування пріоритетних витрат державного бюджету, зокрема у сфері соціальної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Європейський парламент прийняв рішення про відкриття свого офісу у Києві, що сприятиме зміцненню підтримки України