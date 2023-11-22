Коаліція з ППО для України: хто вже приєднався [ Редагувати ]
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що у середу, 22 листопада, учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, спрямованої на засоби протиповітряної оборони.
Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції, зосереджені на розбудові Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей.
Він наголосив, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.
Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції. І ми збираємо ресурси з усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння.
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