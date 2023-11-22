Застосування нового дрону-камікадзе "Мамонт": Сухопутні війська показали відео [ Редагувати ]
Українській військові вдало випробували новий дрон-камікадзе "Мамонт". Про це повідомили Сухопутні війська.
Відео випробувань вдалось зафіксувати на камеру.
Новий дрон-камікадзе "Мамонт" успішно протестований на росіянах українськими воїнами. "Мамонт" має посилене бойове навантаження до 4 кг.
Як розповів виробник дрона, "Мамонт" проходив тестування протягом довгого часу. А назву він отримав в честь імені найбільшого в історії коня. У бойовому використанні його застосували бійці з групи М2 Центру спецоперацій Альфа СБУ.
На тижні відпрацював на фронті, гарно потоваришував з групою М2. Щедрий, любить ділитися 4-х кілограмовими цукерками із поганцями. Звучить як реактивний літак, страху наганяє за кілометр.
Раніше сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями.
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