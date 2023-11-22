В Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу під час зльотів МіГів з метою уникнення ризиків. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського Радіо".

Зазначено, що Повітряні сили продовжать оголошувати про повітряну небезпеку, пов'язану з ударними безпілотниками, ракетами, тактичною авіацією чи ракетно-просторовими засобами.

Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні.

За словами речника Повітряних сил, інколи військові мають інформацію про те, що російські МіГи злітають із гіперзвуковою ракетою, або ж без неї. Втім, бувають випадки коли інформації щодо цього немає жодної, у зв'язку з чим військові "не мають права" ризикувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння.