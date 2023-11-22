Чи скасують тривогу через МіГи: чого чекати [ Редагувати ]
В Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу під час зльотів МіГів з метою уникнення ризиків. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського Радіо".
Зазначено, що Повітряні сили продовжать оголошувати про повітряну небезпеку, пов'язану з ударними безпілотниками, ракетами, тактичною авіацією чи ракетно-просторовими засобами.
Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні.
За словами речника Повітряних сил, інколи військові мають інформацію про те, що російські МіГи злітають із гіперзвуковою ракетою, або ж без неї. Втім, бувають випадки коли інформації щодо цього немає жодної, у зв'язку з чим військові "не мають права" ризикувати.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння.
по темі
У ніч на суботу, 18 листопада, на Хмельниччині, під час повітряної тривоги, активно діяла протиповітряна
В одній з областей змінюють правила під час повітряної тривоги
У вівторок, 14 листопада, в Україні шириться повітряна тривога через зліт винищувача
Полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував довготривалу повітряну тривогу та базування МіГа в повітрі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"
У ніч на суботу, 11 листопада, відбулася рядова подія, коли російські сили провели повітряну атаку на територію України