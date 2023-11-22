У середу, 22 листопада, Верховна Рада України ухвалила закон, який визначає нові правила надання відпусток для українців.

Згідно з інформацією на сайті українського парламенту, закон вносить зміни у відпусткове законодавство, а саме:

Декретна відпустка при народженні дитини

Закон встановлює, що відпустку при народженні дитини надаватимуть протягом трьох місяців після пологів. Батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть надати лише за рішенням суду.

Відпустка у зв'язку з усиновленням

Відпустку у зв'язку з усиновленням можуть надати незалежно від віку усиновленої дитини.

Відпустки без збереження зарплати

Максимальна тривалість відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами та іншими причинами збільшується з 15 до 30 календарних днів.

Відпочинок для демобілізованих військових

Демобілізовані військові матимуть право на відпочинок тривалістю 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Відмова у відпустці в умовах воєнного стану

Роботодавці можуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник працює на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційні завдання.

Виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу із переліку осіб, які мають попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.

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