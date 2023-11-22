Закон про відпустки для українців: ключові зміни [ Редагувати ]
У середу, 22 листопада, Верховна Рада України ухвалила закон, який визначає нові правила надання відпусток для українців.
Згідно з інформацією на сайті українського парламенту, закон вносить зміни у відпусткове законодавство, а саме:
Декретна відпустка при народженні дитини
Закон встановлює, що відпустку при народженні дитини надаватимуть протягом трьох місяців після пологів. Батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть надати лише за рішенням суду.
Відпустка у зв'язку з усиновленням
Відпустку у зв'язку з усиновленням можуть надати незалежно від віку усиновленої дитини.
Відпустки без збереження зарплати
Максимальна тривалість відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами та іншими причинами збільшується з 15 до 30 календарних днів.
Відпочинок для демобілізованих військових
Демобілізовані військові матимуть право на відпочинок тривалістю 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.
Відмова у відпустці в умовах воєнного стану
Роботодавці можуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник працює на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційні завдання.
Виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу із переліку осіб, які мають попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.
Дивіться також про те, що українським військовослужбовцям подовжили терміни перебування на лікуванні: які строки.
по темі
Українська співачка Оля Полякова розповіла, що за останній час збільшила свою вагу
Напад російських військ на території України продовжується, зокрема, вночі відбувся пуск 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет різних типів
Разом з вереснем приходить час перетворень – не лише для природи, а й для нашого стилю
В Україні зафіксовано випадки захворювання гепатитом A у шести областях
Міністерство охорони здоров'я активно вивчає причини виникнення випадків гепатиту A в Вінницькій області та рекомендує українцям вакцинацію проти цього вірусу для забезпечення пожиттєвого захисту