"Знаходиться під фактичним контролем громадян рф": суд підтвердив законність анулювання ліцензії російського онлайн-казино Pin-Up [ Редагувати ]
Київський окружний адміністративний суд відхилив позов ТОВ Вікторія Софт (бренд Pin-Up) проти Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Відповідне рішення суд ухвалив 13 листопада, копія опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суд визнав повністю законним та обґрунтованим рішення КРАІЛ анулювати ліцензію компанії на організацію азартних ігор через зв'язок компанії з росією.
"СБУ надано до КРАІЛ інформацію, що свідчить про наявності зв'язку ТОВ "Вікторія-Софт" (Pin-UP) з російською федерацією, що в свою чергу також підтверджує той факт, що документи подані позивачем разом із заявою для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор містять недостовірні відомості", - йдеться в рішенні суду.
Адвокати Pin-Up стверджували, що юридична особа ТОВ "Вікторія Софт" зареєстрована на громадянина України, а поняття "фактичного контролю" невизначено законодавством, відтак аргументи СБУ начебто безпідставні. Суд відхилив ці аргументи і повністю став на сторону КРАІЛ та СБУ.
"У листі СБУ містить інформація про перебування позивача на час подання заяви про отримання ліцензії під фактичним контролем громадян російської федерації", - йдеться в рішенні суду. Нагадаємо, в Україні Pin-Up працює через дві юридичні особи - "Вікторія Софт" і "Укр Гейм Технолоджі". 8 листопада КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ "Вікторія Софт" через звʼязки з росією.
Підставою став лист СБУ від листопада 2022 року. В ньому СБУ надало КРАІЛ дані про російські зв’язки "Вікторія Софт".
За даними ЗМІ, 3 з 4 бенефіціарів Pin-Up мають паспорти громадян росії.
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