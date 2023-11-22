З 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі, але це стосується тільки теоретичного курсу. Про це повідомляє МВС.

Для того, щоб самостійно скласти теоретичний іспит, необхідно звернутися до сервісного центру МВС та отримати талон запису. Під час екзамену з собою необхідно мати: паспорт,

ідентифікаційний номер,

медичну довідку. Також необхідно повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Дати відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається 2 помилки). Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів. Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.

Раніше ми детальніше писали про те, що правила отримання прав водія кардинально змінюють.