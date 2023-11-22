Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування Winsent-1, 2428 криптофонів та боєприпаси. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

20 БМП Marder з боєкомплектом (загалом 80);

1 танк для розмінування Winsent-1 (12);

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance (10);

2 380 снарядів 155-мм калібру (21 910);

2 428 криптофонів (2 667);

2 тягачі 8x8 HX81 (81);

2 напівпричепи (76);

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) (309);

2 карети швидкої допомоги (49).

Німеччина другий день поспіль оголошує новий пакет допомоги Україні. Напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чотри установок ППО Iris-T та боєприпасів.

Нагадаємо, Німеччина планує подвоїти військову допомогу Україні в 2024 році. Замість закладених для ЗСУ 4 млрд євро планується витратити 8 млрд євро.