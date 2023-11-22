Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї ввели главу Мінцифри Михайла Федорова та вивели ексглаву Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача ФЕДОРОВА Михайла Альбертовича – Віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Ю.Щиголя.

Напередодні, 21 листопада, НАБУ та САП повідомили звільненому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, його заступнику та іншим посадовцям оголосили про підозру у незаконному заволодінні державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, 17 листопада звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського, а 19 листопада - призначив командувачем Медсил ЗСУ Анатолія Казмірчука.