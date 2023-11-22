На Івано-Франківщині в ліцеї вбили 9-класника [ Редагувати ]
На Івано-Франківщині у шкільному гуртку ліцею смертельне поранення з пневматичної гвинтівки отримав 14-річний школяр. Про це повідомила поліція Прикарпаття.
22 листопада близько 15:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр.
Слідчі встановили, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги.
Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у квітні 2020 року аналогічна трагедія сталася у Черкасах. Там у тирі гімназії дев'ятикласник отримав кулю в голову.
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