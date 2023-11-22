На Івано-Франківщині у шкільному гуртку ліцею смертельне поранення з пневматичної гвинтівки отримав 14-річний школяр. Про це повідомила поліція Прикарпаття.

22 листопада близько 15:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр.

Слідчі встановили, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у квітні 2020 року аналогічна трагедія сталася у Черкасах. Там у тирі гімназії дев'ятикласник отримав кулю в голову.