500 пігулок екстазі: в Одесі затримали фітнес-тренера, який торгував наркотиками (відео) [ Редагувати ]
В Одесі затримали фітнес-тренера одного з місцевих спортклубів, якого підозрюють в організації каналу контрабанди екстазі/MDMA з Європи. Про це повідомила Держприкодонслужба.
Чоловік замовляв психотропні речовини з Німеччини через інтернет. У посилках з комп’ютерами він отримував таблетки MDMA/ Ecstasy.
До Одеси психотропи доставляла логістична компанія. Будучи фітнес-тренером у спортклубі, наркодилер збував "товар" вузькому колу постійних "клієнтів".
Чоловік, 1985 року народження, усвідомлюючи всі ризики свого "бізнесу", дотримувався чітких заходів конспірації, повідомляє Одеський прикордонний загін.
Прикордонники затримали злочинця на гарячому під час отримання чергового поштового відправлення з "товаром". Загалом правоохоронці виявили у посилці 500 пігулок екстазі.
Наразі дилера затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 та ч.2 ст. 307 КК України.
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