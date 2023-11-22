До України завезли отруйні мандарини з Єгипту, попереджає Держпродспоживслужба з повідомленням на систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF).

Мова йде про мандарини з Єгипту, які експортували з Греції. Експортером був DROSERO TRADE S.M. P.C., отримувач в Україні - ТОВ "Фудком" (вул. Залізничне шосе 57, м. Київ, 01014; місце доставки: с. Мартусівка, Бориспільський р-н., Київська обл.).

Небезпечні для здоров’я єгипетські мандарини потрапили до Греції. Саме греки виявили, що вміст пестициду диметоат у цитрусових перевищує допустиму норму в 33 рази. У Греції ці мандарини не допустили до продажу в магазинах, супермаркетах і на ринках.

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку негайно вилучити отруйні мандарини з обігу та недопустити їх потраплянна на прилавки.

Диметоат - органофосфатний інсектицид, який використовується для боротьби з шкідниками в сільському господарстві та інших галузях. Він може спричинити нудоту, слабкість, сонливість, проблеми з диханням, біль у животі та діарею, а в разі важких отруєнь - знепритомнення, судоми та параліч.

Якщо організм отруєний диметоатом, у людини можуть спостерігатися дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.