Внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні, помер заслужений майстер спорту України та шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Про це повідомив Факультет фізичного виховання НУЧК імені Т.Г.Шевченка

Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Заслужений майстер спорту України та багаторазовий чемпіон світу пішов у вічність після тяжкого поранення. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік, рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку в цей важкий час.

Кікбоксер підірвався на міні під час бойового завдання на Донецькому напрямку. Лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена, але травми виявилися надто тяжкими, повідомляє workhard.chernigov.

На війну пішов добровольцем. Рік ходив із побратимами дорогами подвигу, болю та страждань. Одна з доріг стала останньою для Сергія. Так жаль, коли гине такий дужий, підготовлений, обласканий любов’ю тисяч людей...

До початку повномасштабної війни Сергій Лисюк обіймав посаду старшого викладача кафедри фізичної підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби.

З початком вторгнення він приєднався до територіальної оборони, брав участь у боях на Донбасі. Був одружений, виховував сина.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами загинув віцечемпіон України з тайського боксу муай-тай Єгор Рябенко, який після вторгнення росії приєднався до полку "Азов".