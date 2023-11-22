Парламент Болгарії остаточно схвалив передачу Україні 100 радянських бронетранспортерів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Болгарія передасть Україні 100 бронетранспортерів. Національні збори Республіки Болгарія ратифікували відповідну угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України", - повідомило відомство.

Згідно з угодою Болгарія постачатиме Україні бронетранспортну техніку з наявним озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування, які вже не потрібні для потреб болгарського МВС. Про це пише болгарське видання Nova.

Це техніка, яка вироблялася у 1960-70-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз жандармерія) у 1980-х. Ці БТР ніколи не використовувалися, деякі з них є несправними.

Болгарія розраховує на компенсацію з боку США та передачу американської бронетехніки.

Наголошується, що це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Україні безпосередньо, а не через посередників.

Нагадаємо, парламент Болгарії на закритому засіданні 27 вересня ухвалив рішення про додаткову військову допомогу Україні - передачу дефектних ракет для ЗРК С-300 та набоїв для автоматичної стрілецької зброї.