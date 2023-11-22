Фінляндія закриє вісім з дев'яти КПП на кордоні з росією [ Редагувати ]
Уряд Фінляндії через погіршення ситуації з потоком нелегальних мігрантів у ніч на 25 листопада зачинить усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією, за винятком найпівнічнішого прикордонного переходу Райа-Йоосеппі. Про це оголосив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Наше завдання - забезпечити безпеку фінів.
Таким чином, залишається працюючим лише один з дев'яти КПП на кордоні з росією. З 18 листопада через наплив біженців було зачинено чотири КПП - "Ваалімаа", "Нуйямаа", "Іматра" та "Нієрала".
Кордон Фінляндії: який КПП залишиться відкритим
За даними прикордонної служби Фінляндії, за весь жовтень через кордон з росією прибули 32 біженці, а в першій половині листопада кількість мігрантів зросла до 415.
Президент Фінляндії Саулі Ніїністе називав наплив мігрантів цієї осені "помстою кремля" за вступ країни до НАТО.
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