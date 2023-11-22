Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Про це він повідомив у соцмережах.

"Вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн".

Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована.

Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час.

Висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює наші позиції та можливості. Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові.

Разом - переможемо!", - написав Залужний.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив у соцмережах про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Оголошені пакети допомоги від партнерів:

Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни (Ground-Based Air Defence), лідери - Німеччина та Франція.

За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів - сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси - усе маємо отримати до середини грудня.

Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Лідер ІТ-коаліції - Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Нагадаємо, парламент Болгарії погодив передачу Україні 100 радянських БТР з арсеналу МВС країни.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування Winsent-1, 2428 криптофонів та боєприпаси.