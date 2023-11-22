Залужний вперше взяв участь у "Рамштайні": що пообіцяли союзники (фото) [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Про це він повідомив у соцмережах.
"Вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн".
Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована.
Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час.
Висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює наші позиції та можливості. Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові.
Разом - переможемо!", - написав Залужний.
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив у соцмережах про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
Оголошені пакети допомоги від партнерів:
- Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни (Ground-Based Air Defence), лідери - Німеччина та Франція.
- За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів - сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси - усе маємо отримати до середини грудня.
- Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.
- Лідер ІТ-коаліції - Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.
- Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.
Нагадаємо, парламент Болгарії погодив передачу Україні 100 радянських БТР з арсеналу МВС країни.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування Winsent-1, 2428 криптофонів та боєприпаси.
по темі
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування Winsent-1, 2428 криптофонів та боєприпаси
Війна в Україні спричинила справжню революцію у військовій справі та підхід до виготовлення зброї. Справжнім винаходом цієї війни стали дешеві, але смертоносні FPV-дрони, а морські дрони "помножили на нуль" концепцію класичного морського флоту
Парламент Болгарії остаточно схвалив передачу Україні 100 радянських бронетранспортерів. Про це повідомило Міністерство оборони України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров обговорили бойові дії та потреби Сил оборони України з американськими воєначальниками
Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн, який анонсував президент Зеленський за результатами переговорів з главою оборони США Ллойдом Остіном, який прибув до Києва