Верховна Рада до кінця 2023 року може ухвалити новий закон, який регулює питання мобілізації та демобілізації. Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус - він буде винесений у зал... Думаю, що десь у середині грудня, можливо, буде вже перше читання розглядатися. А до кінця року ми будемо намагатися його проголосувати.

Наразі існує понад десять законопроєктів, які певною мірою регулюють мобілізацію і демобілізацію, розповів Арахамія.

Всі наявні пропозиції намагаються звести в таблицю, після чого законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді.

За словами Арахамії, зараз у Раді намагаються розробити комплексний документ, який стосуватиметься таких питань:

Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?

За словами Арахамії, депутати намагаються домогтися відповіді від військових.

Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?

Арахамія назвав "дивною" ситуацію, коли за наявності таких інвалідів у сім'ї можна уникнути мобілізації, але самі військові не можуть демобілізуватися.

Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.

Таким бійцям треба дати право демобілізуватися, вважає Арахамія.

Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити.

Врегулювати питання з призовним віком.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов попереджає, що у рф можлива тотальна мобілізація після президентських виборів, запланованих на березень 2024 року.