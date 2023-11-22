Арахамія анонсував новий закон про мобілізацію: кого заберуть до війська [ Редагувати ]
Верховна Рада до кінця 2023 року може ухвалити новий закон, який регулює питання мобілізації та демобілізації. Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус - він буде винесений у зал...
Думаю, що десь у середині грудня, можливо, буде вже перше читання розглядатися. А до кінця року ми будемо намагатися його проголосувати.
Наразі існує понад десять законопроєктів, які певною мірою регулюють мобілізацію і демобілізацію, розповів Арахамія.
Всі наявні пропозиції намагаються звести в таблицю, після чого законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді.
За словами Арахамії, зараз у Раді намагаються розробити комплексний документ, який стосуватиметься таких питань:
- Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?
За словами Арахамії, депутати намагаються домогтися відповіді від військових.
- Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?
Арахамія назвав "дивною" ситуацію, коли за наявності таких інвалідів у сім'ї можна уникнути мобілізації, але самі військові не можуть демобілізуватися.
- Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.
Таким бійцям треба дати право демобілізуватися, вважає Арахамія.
- Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити.
- Врегулювати питання з призовним віком.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов попереджає, що у рф можлива тотальна мобілізація після президентських виборів, запланованих на березень 2024 року.
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