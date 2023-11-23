Влада Канади виділить у 2024-2025 фінансовому році на допомогу Україні 318 млн канадських доларів ($232,1 млн). Про це йдеться у проекті бюджету країни на 2023-2026 роки, опублікованому на сайті канадського уряду.

У 2025-2026 фінансовому році обсяг допомоги знизиться до 197 млн канадських доларів ($143,8 млн).

У 2023-2024 році, як повідомлялося раніше, Оттава виділить Києву близько 81 млн канадських доларів ($595,6 млн).

У 2026-2027 фінансовому році коштів на військову допомогу Україні поки не закладено. Ці цифри можуть бути переглянуті.

Таким чином у 2023-2026 роках Канада планує виділити на підтримку України 1,331 млрд канадських доларів ($971,5 млн). Фінансовий рік у Канаді розпочинається 1 квітня.

За даними телеканалу CTV, з початку збройного вторгнення росії в України до вересня 2023 року Канада надала Києву військову допомогу на суму 9,8 млрд канадських доларів ($7,2 млрд).

Канада також направила своїх військових до Європи для навчання українських солдатів та прийняла понад 175 тис. українських біженців.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський вперше після початку повномасштабної війни відвідав Канаду. Тоді Канада оголосила про виділення Україні $482 млн впродовж трьох років.