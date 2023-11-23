Понад тисяча окупантів, 20 танків та 36 ББМ: нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 321 800 (+1130) осіб ліквідовано;
танків - 5466 (+20) од.;
бойових броньованих машин - 10224 (+36) од.;
артилерійських систем - 7802 (+33) од.;
РСЗВ - 902 (+3) од.;
засоби ППО - 591 (+2) од.;
літаків - 323 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5799 (+15) од.;
крилаті ракети - 1564 од.;
кораблі/катери - 22 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10198 (+39) од.;
спеціальна техніка - 1107 (+2) од.
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