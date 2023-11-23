Погода в Україні сьогодні, 23 листопада, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та сильні пориви вітру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у північній частині нашої країни невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території - без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Синоптики попереджають про шквали на півночі та заході України. Пориви будуть досягати 15-20 м/с, а в Карпатах 25 м/с.

Температура повітря вдень здебільшого від -2 до +3 градусів, На сході України -2 -7 градусів, а на півдні вдень до +5.

Вночі температура опуститься до -4 -9 градусів, на півночі буде від -10 до -15. На півдні та Закарпатті вночі від 0 до -5 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру до 15-20 м/с.