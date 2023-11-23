Росіяни вночі атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі [ Редагувати ]
Російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.
Про це повідомляє у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури", - повідомив Лисак.
За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.
Як зазначив Вілкул, це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно ввечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.
У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.
Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.
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