Російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Про це повідомляє у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури", - повідомив Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

Як зазначив Вілкул, це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно ввечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.

Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.