Повномасштабна війна росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період.

Про це повідомляє голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом.

"Вороття немає, Путін може лише тріумфально перемогти, або нищівно програти", - зазначив Литвиненко.

За його словами, Путін переконаний, що "повернути Україну та решту "історичних російських земель" й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу".

Такий перерозподіл може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу та інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї.

"При цьому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому", - додав голова зовнішньої розвідки.

Литвиненко також зазначив, що цілі у Путіна незмінні. Диктатору потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про "возвращение исконно русских земель".

"Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування Збройних сил РФ 2024-2025 набір військових", - сказав він.

За його словами, Кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання"/