Україна суттєво посилила оборону північного кордону з Росією. Там створено системи інженерних загороджень, а також протитанкові та протипіхотні мінні поля.

Про це повідомляє речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону.

За його словами, обстановка на північному кордоні абсолютно не така, як була у 2022 році.

"Війська контролюють державний кордон, визначені сили та засоби захищають та стоять на найбільш загрозливих напрямках. Уроки історії та українсько-російської війни враховані, ворогові підготували "сюрпризи", - розповів Повх.