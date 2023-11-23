Україна суттєво посилила оборону північного кордону з рф [ Редагувати ]
Україна суттєво посилила оборону північного кордону з Росією. Там створено системи інженерних загороджень, а також протитанкові та протипіхотні мінні поля.
Про це повідомляє речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону.
За його словами, обстановка на північному кордоні абсолютно не така, як була у 2022 році.
"Війська контролюють державний кордон, визначені сили та засоби захищають та стоять на найбільш загрозливих напрямках. Уроки історії та українсько-російської війни враховані, ворогові підготували "сюрпризи", - розповів Повх.
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