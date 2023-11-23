Екс-голові Держспецзв'язку Щиголю обрали запобіжний захід [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту.
Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов. Прокурори просили заарештувати Щиголя з можливість внесення застави в розмірі 50,2 млн гривень. Суд задовольнив клопотання детективів частково.
Щиголя відправили до СІЗО з можливість внесення застави у розмірі 25 млн гривень.
"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.
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