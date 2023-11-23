У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога.
Про це повідомляє в Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають - знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб", - повідомив Тарнавський.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.
Українські захисники стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Загальні втрати ворога за добу склали 706 осіб.
Також українські бійці знищили 51 одиницю військової техніки росіян, зокрема:
- 8 танків;
- 13 ББМ;
- 8 артсистем;
- 2 засоби ППО;
- 15 БПЛА;
- 5 автомобілів.
Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.
Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника.
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