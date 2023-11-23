Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з росією.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, якого цитує TV2.

На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".

Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з росією.