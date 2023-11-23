Норвегія припускає, що може закрити кордон з рф [ Редагувати ]
Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з росією.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, якого цитує TV2.
На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".
Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з росією.
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