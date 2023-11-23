Українські пілоти, які навчаються на винищувачах F-16, підіймаються у небо з інструкторами. Льотчики чекають на самостійні вильоти.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось", - сказав він.

За словами Ігната, в українських пілотів "настрій бойовий", оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.