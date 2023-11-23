Пропагандист "Россия 24" загинув у зоні бойових дій під Запоріжжям (відео) [ Редагувати ]
У зоні бойових дій в Україні загинув воєнкор телеканалу "Россия 24" Борис Максудов. Про це повідомив Z-пропагандист Володимир Соловйов під час під час телеефіру з представником МЗС Марією Захаровою.
Только что пришла трагическая новость. Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов скончался от полученных ранений.
Напередодні пропагандист отримав поранення внаслідок атаки дрона в Запорізькій області під час зйомок репортажу.
За даними "Бази", вдень 22 листопада Максудов вів зйомку репортажу про 503-й мотострілковий полк рф, неподалік села Мирного, коли з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій. Воєнкор отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок, йому відірвало пальці.
Максудов був доставлений до військового шпиталю Токмака, звідки його вночі вирішили перевести в Джанкой. Однак дорогою він помер незважаючи на всі зусилля медиків.
Прес-служба міноборони рф повідомляла, що йому "надано всю необхідну медичну допомогу" і що "загрози його життю немає".
За даними міноборони рф, під час атаки дрону журналісти готували "матеріал про обстріл у Запорізькій області". При ударі безпілотника у групі журналістів також був фотограф ТАСС Олексій Коновалов. Він не постраждав.
Нагадаємо, 19 листопада ЗСУ вдарили по клубу на Донеччині, де святкували російські військові. Внаслідок удару загинула акторка і режисерка Поліна Меньших з Москви.
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