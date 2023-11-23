У зоні бойових дій в Україні загинув воєнкор телеканалу "Россия 24" Борис Максудов. Про це повідомив Z-пропагандист Володимир Соловйов під час під час телеефіру з представником МЗС Марією Захаровою.

Только что пришла трагическая новость. Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов скончался от полученных ранений.

Напередодні пропагандист отримав поранення внаслідок атаки дрона в Запорізькій області під час зйомок репортажу.

За даними "Бази", вдень 22 листопада Максудов вів зйомку репортажу про 503-й мотострілковий полк рф, неподалік села Мирного, коли з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій. Воєнкор отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок, йому відірвало пальці.

Максудов був доставлений до військового шпиталю Токмака, звідки його вночі вирішили перевести в Джанкой. Однак дорогою він помер незважаючи на всі зусилля медиків.

Прес-служба міноборони рф повідомляла, що йому "надано всю необхідну медичну допомогу" і що "загрози його життю немає".

За даними міноборони рф, під час атаки дрону журналісти готували "матеріал про обстріл у Запорізькій області". При ударі безпілотника у групі журналістів також був фотограф ТАСС Олексій Коновалов. Він не постраждав.

Нагадаємо, 19 листопада ЗСУ вдарили по клубу на Донеччині, де святкували російські військові. Внаслідок удару загинула акторка і режисерка Поліна Меньших з Москви.