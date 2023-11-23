У Польщі на кордоні через блокаду польських перевізників помер другий український водій [ Редагувати ]
У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де триває страйк польських перевізників, помер другий український водій. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є.
Чиновник не назвав ім'я померлого водія, лише зауважив, що він керував машиною на харківських номерах.
11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".
23 листопада поляки, як і погрожували, заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною - "Медика-Шегіні". Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Учасники блокади обіцяцють не блокувати рух для легкових автомобілів, автобусів, цистерн з пальним, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу, тварин чи вантажі, які швидко псуються.
Польські перевізники вимагають повернути дозволи на комерційні перевезення для України з боку країн ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС у митній сфері.
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