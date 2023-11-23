Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, уже підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для того, щоб мати енергостійкий інтернет:

уточніть у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь вас не влаштує, знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечте Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

"Доступ до домашнього інтернету має бути завжди - щоб навчатися, працювати та залишатися на звʼязку з рідними. Раніше розповідав про оптоволоконну технологію xPON, що дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин.

Зараз разом з провайдерами підготували інформацію про інші енергоощадні технології, які допоможуть мати інтернет під час відключень", - написав Федоров.

Серед таких технологій - FTTx, DOCSIS або xDSL. Про різницю між ними та кількість годин роботи під час блекаутів - на інфографіці.

Увечері в енергосистемі України знову може бути дефіцит генерації. Про це попереджає Міненерго.

Наразі дефіцит, який спостерігався Вучора на тлі похолодання та снігопаду, вдалося компенсувати за рахунок виведення з ремонту чотирьох блоків ТЕС. Працює 9 блоків АЕС. У резерві є ще три одиниці обладнання теплової генерації.