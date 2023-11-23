Лідер "Справедливої росії" Сергій Миронов та його дружина "удочерили" однорічну дівчинку з Херсонщини - ЗМІ [ Редагувати ]
Лідер партії "Справедлива росія" Сергій Миронов та його дружина "удочерили" однорічну дівчинку з Херсонської області та змінили їй ім'я. Про це йдеться у розслідуванні "Важливих історій" та студії документальних фільмів Top Hat/Hayloft Productions.
Видання зазначає, що це "перший документально доведений випадок усиновлення української дитини російським політиком такого рангу".
Як з'ясували журналісти, у жовтні 2022-го Сергій Миронов узяв свій п'ятий шлюб. Його обраницею стала 55-річна Інна Варламова, яка з 2015 року працює в апараті Держдуми (для неї це четвертий шлюб - ред.).
Сергій Миронов з дружиною
У серпні 2022 року наречена Миронова разом із соратницею політика Яною Лантратовою вирушили на окуповану Херсонщину, де в будинку дитини взяли двох дітей - 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка (до початку вторгненя вони мешкали у Херсонському будинку дитини).
У грудні 2022 року родина Миронова офіційно удочерила Маргариту. Їй змінили особисті дані - тепер дівчинку звуть Марина Сергіївна Миронова. Також їй змінили місце народження, Херсон замінили на підмосковний Подільськ.
Доля Іллі при цьому невідома - у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження, з нього випливає, що хлопчик знаходиться в Московській області.
Джерело "Важливих історій", знайоме з ситуацією Маргарити та Іллі, повідомило, що біологічна мати дівчинки позбавлена батьківських прав, а батько помер, однак у неї є інші родичі.
Юристи стверджують, що усиновлення вивезених з України дітей у росії може вважатися порушенням пункту "е" статті 2 Конвенції "Про запобігання геноциду", що визначається у статті як "насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої".
Юридичні наслідки для усиновлювачів у такій ситуації передбачити складно, але Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) може видати ордер на їхній арешт.
Уповноважена з прав дитини у росії Марія Львова-Бєлова раніше говорила, що росіяни не можуть усиновлювати дітей із окупованих територій України. Львова-Бєлова та Миронов на запит журналістів не відповіли.
Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та російського омбудсмена у справах дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф.
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