Світовий банк виділив Україні $400 млн під гарантію Великої Британії на часткову компенсацію державних видатків, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

"До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку.

Залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine", - повідомив Мінфін.

Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував:

Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 млрд.

22 листопада Україна отримала транш фінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 1,5 млрд євро.

Бюджетна підтримка іноземних держав надається Укаїні через Світовий банк, її мета - часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

Як повідомляли "Подробиці", у 2024 році США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн.