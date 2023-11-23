Британія надала Україні $400 млн на виплату пенсій і зарплат медикам [ Редагувати ]
Світовий банк виділив Україні $400 млн під гарантію Великої Британії на часткову компенсацію державних видатків, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
"До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку.
Залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine", - повідомив Мінфін.
Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.
Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував:
Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 млрд.
22 листопада Україна отримала транш фінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 1,5 млрд євро.
Бюджетна підтримка іноземних держав надається Укаїні через Світовий банк, її мета - часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.
Як повідомляли "Подробиці", у 2024 році США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн.
по темі
Підтримка України має вирішальне значення для президента Джо Байдена та національної безпеки Сполучених Штатів. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен
Країни "Великої сімки" (G7) залишать активи росії замороженими, доки кремль не погодиться сплатити Україні компенсації за збитки, завдані під час збройного вторгнення. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками їхньої дводенної зустрічі в Токіо
Демократи у Сенаті США заблокували спроби представників Республіканської партії
Місія МВФ в Україні починає роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми розширеного фінансування (EFF). Обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику
Кабінеті міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради фінальний текст державного бюджету на 2024 рік.