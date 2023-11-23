В Україні спостерігається дефіцит автогазу через блокування кордону полькими автоперевізниками. Про це повідомляє директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Найбільш масово - у половині областей - зник газ у мережі "Привату", а там, де лишився - 39,6 грн/л. Перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та навіть на Авантажі.

Причина - блокування польського кордону, через який саме автотранспортом надходило 30% імпорту або біля 25% ринку скрапленого газу.

За даними галузевого видання enkorr, у період з 22 по 23 листопада мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує майже 950 АЗС, підвищила ціни на скраплений газ у середньому по країні на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л.

Найдорожчий газ на станціях мережі - 39,93-39,96 грн/л - пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях автогаз коштує 35,48-35,94 грн/л.

Окрім цього, у четвер, 23 листопада, на 0,5-1,5грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal.

У середньому по країні роздрібна ціна на автогаз 23 листопада зросла на 40 коп./л, - до 35,93 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС з 22 по 23 листопада 2023 р., грн/л